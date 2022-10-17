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Росіяни вранці атакували Запоріжжя ракетами С-300, руйнувань та постраждалих немає

Є імовірність повторних ударів, мешканців закликають дотримуватися правил безпеки.

Росіяни вранці атакували Запоріжжя ракетами С-300, руйнувань та постраждалих немає
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Росія вранці завдала ударів по Запоріжжю ракетми С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Увага! Вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає", - написав він.

Старух наголосив, що є іймовірність повторних атак і закликав мешканців дотримуватися правил безпеки.

Раніше голова ОВА Також зазначив, що основне ураження та збитки обласному центру завдають саме ракети С-300.

"Вони базуються на лінії фронту, а час їх польоту становить 45-60 секунд. Через це люди мають мало часу для того, щоб сховатися в укриття" - пояснив Старух.

Він наголосив, що Запорізький регіон - місце, де вироблялась велика кількість електрики завдяки найбільшим в Європі атомній і тепловій станціям. Їх роботу зупинили постійні обстріли окупантів.

"В єдиній українській енергосистемі ми всі залежимо один від одного, і для того, щоб забезпечити безперебійну роботу енергомережі по всій країні прифронтове Запоріжжя економить у темну пору доби: люди економлять максимально, а ми по команді вимикаємо освітлення", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні. Також ворог здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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