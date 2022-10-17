ППО збила дев'ять "Шахедів" за годину, - командування ПС ЗСУ

Протиповітряна оборона на півдні знищила 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", з них дев'ять - за годину.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

"На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136"... Протягом години - з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено дев'ять дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

По одному "Шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Сил територіальної оборони України.

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе.