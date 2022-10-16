Головне за день. Неділя, 16 жовтня

Удари авіації Сил оборони, "бавовна" в окупованому Донецьку, вибухи в Бєлгороді, російські військові в Білорусі. Яким запам’ятається 235-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони за добу завдала понад 20 ударів. Було підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян.

Також українські бійці уразили чотири позиції зенітних ракетних комплексів рашистів. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА.

Тим часом росіяни завдали один ракетний та десять авіаційних ударів і здійснили вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16-го жовтня – в нашій новині.

Російські загарбники здійснюють інформаційний та психологічний тиск, розповідаючи про свої "успіхи" на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Вже декілька днів поспіль російські війська намагаються взяти Бахмут. Це для них така "Брестська фортеця". Вони вже кілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що низка населених пунктів біля Бахмуту "вже взяті" – це не відповідає дійсності. Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі", - розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, інформація про "контрнаступ" росіян на Лиман також не відповідає дійсності. Хоча ворог намагається показати протилежне.

Детальніше – в нашій новині.

Співвідношення втрат української та російської армій на півдні становить приблизно 1 до 6,5.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на слова командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", - зазначила Маляр.

За даними військових, окупаційні підрозділи вже перебувають у доволі складній ситуації на півдні України, але "розслаблятись не час".

Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню.

"Надвечір окупаційні війська Російської Федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі", - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За попередніми даними, люди не ушкоджені.

Сьогодні зранку в будівлі “місцевої адміністрації” в Донецьку зафіксовано звуки вибухів та пожежу.

“В тимчасово окупованому Донецьку “бавовна” і пожежа в будівлі “місцевої адміністрації”. Ось до чого доводить "куріння біля балонів з газом". Місцеві подейкують, що був ще один "хлопок", менший за розміром”, – повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ.

Сьогодні близько 11 години ранку в російському Бєлгороді пролунало близько 16 вибухів.

У будинках внаслідок вибухів тремтіли шибки, а в автомобілях спрацьовували сигналізації. Деякі з вибухів були дуже гучні. Очевидці заявляють про “прильоти” в області аеропорту, повідомляли російські ЗМІ

За інформацією губернатора області В’ячеслава Гладкова, було відомо про двох поранених.

Близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ.

За словами начальника департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерія Ревенка, перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі.

"Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб", - зазначив Ревенко. Детальнішу інформацію нададуть на брифінгу для військових аташе у понеділок, 17 жовтня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!