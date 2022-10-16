Співвідношення втрат України та Росії на півдні становить 1 до 6,5, - Маляр

Втрати України та РФ на півдні співвідносяться як 1 до 6,5.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука.

«Андрій Трохимович розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога. Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами, критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде "психологічно сипатись"», - написала Маляр.

Крім того, вона зазначила, що, за словами командувача, ворог у доволі складній ситуації на півдні, тож потрібно "зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі".

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що росіяни вивозять із Херсонщини у Крим так звані "державні" установи. В той час жителі російських прикордонних населених пунктів не можуть отримати медичну допомогу.