В РФ заблокували сайт "Хочу жить", - російські ЗМІ

На ньому можна отримати інструкції, як здатися в полон ЗСУ.

На території Росії було заблоковано сайт українського державного проекту "Хочу жить", через який російським військовим пропонували подавати заявки на здачу в полон ЗСУ.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Згідно із повідомленням, доступ до домену ресурсу було заблоковано в неділю на вимогу Генпрокуратури РФ.

"Заблоковано проект двічі... Перший раз - за "маскою", коли обмежують доступ до всіх доменів і піддоменів, другий - просто сайт цілком", - інформують мас-медіа.

Саме ж рішення про блокування Генпрокуратура Росії ухвалила ще 11 жовтня.

Нагадаємо, український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон Збройним силам України.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Станом на кінець вересня понад дві тисячі росіян і їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить".