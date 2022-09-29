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Здатися в полон: Уже понад дві тисячі росіян і їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить"

Це державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон ЗСУ.

Здатися в полон: Уже понад дві тисячі росіян і їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить"
Полонені окупанти під Сєвєродонецьком

Понад дві тисячі російських окупантів та їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить", повідомляє "Укрінформ".

Спікер проєкту "Хочу жить" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко зазначив, що "Хочу жить" - це державний проєкт, який допомагає загарбникам безпечно здатися в полон ЗСУ.

За словами Матвієнка, наша держава гарантує російським військовим, які здадуться у полон, утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Мова йде про триразове харчування, медичну допомогу, можливість контакту з родичами на території Росії або на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганщини та Донеччини.

Нагадаємо, днями в Україні створили чат-бот для росіян, які хочуть здатися в полон - Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot).

Також діє "гаряча лінія" для рашистів, охочих залишитися живими на війні в Україні: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

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