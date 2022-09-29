Здатися в полон: Уже понад дві тисячі росіян і їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить"

Це державний проєкт, покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон ЗСУ.

Понад дві тисячі російських окупантів та їхніх родичів звернулися до проєкту "Хочу жить", повідомляє "Укрінформ".

Спікер проєкту "Хочу жить" Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко зазначив, що "Хочу жить" - це державний проєкт, який допомагає загарбникам безпечно здатися в полон ЗСУ.

За словами Матвієнка, наша держава гарантує російським військовим, які здадуться у полон, утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Мова йде про триразове харчування, медичну допомогу, можливість контакту з родичами на території Росії або на тимчасово окупованих територіях Криму, Луганщини та Донеччини.

Нагадаємо, днями в Україні створили чат-бот для росіян, які хочуть здатися в полон - Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot).

Також діє "гаряча лінія" для рашистів, охочих залишитися живими на війні в Україні: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.