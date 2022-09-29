Над Миколаївщиною збили два російські штурмовики

Бійці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили сьогодні два російські Су-25.

Про це йдеться в повідомленні командування у Facebook.

Ворожі штурмовики ліквідували близько 17.00 над Баштанським районом Миколаївщини.

Також в ПК "Південь" додали, що вчора окрім знищених чотирьох ракет Х-59 підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили три ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, днями Повітряні Сили збили ще штурмовик Су-25 у Миколаївській області.

Учора сили ППО збили 4 з 5 ракет, які летіли в бік Запоріжжя і Дніпропетровщини.