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Над Миколаївщиною збили два російські штурмовики

Су-25 ліквідували в Баштанському районі.

Над Миколаївщиною збили два російські штурмовики
Фото: DW

Бійці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили сьогодні два російські Су-25.

Про це йдеться в повідомленні командування у Facebook.

Ворожі штурмовики ліквідували близько 17.00 над Баштанським районом Миколаївщини.

Також в ПК "Південь" додали, що вчора окрім знищених чотирьох ракет Х-59 підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили три ворожі БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Нагадаємо, днями Повітряні Сили збили ще штурмовик Су-25 у Миколаївській області.

Учора сили ППО збили 4 з 5 ракет, які летіли в бік Запоріжжя і Дніпропетровщини.

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