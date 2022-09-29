За минулий тиждень нацгвардійці взяли в полон 24 окупантів, знищили російські вертоліт і техніку

Бійці Національної гвардії України упродовж минулого тижня взяли в полон 24 військовослужбовців Росії. Також знищили вертоліт і техніку окупантів.

Про це повідомив на брифінгу т.в.о. директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, передає пресслужба Нацгвардії.

"В ході бойових зіткнень нанесено ураження техніці та живій силі противника, узято в полон 24 військовослужбовця армії РФ, знищено бронетранспортер та вертоліт Мі-8, захоплено танк Т-72, дві одиниці БМП-2, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", БпЛА типу "Картограф", тягач МТ-ЛБ, протитанковий ракетний комплекс та шляхопрокладач", – розповів Уршалович.

Він додав, що бійці НГУ за тиждень виявили 261 ворожу ціль.

У той же час сили інженерних підрозділів Нацгвардії виявили, знешкодили і знищили 1709 вибухонебезпечних предметів та перевірили майже 10 км шляхів.

Нагадаємо, загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.

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