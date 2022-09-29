У Херсоні пролунали вибухи у гуртожитку, де жило багато окупантів, серед них кадирівці

Йдеться про “навіть не кілька десятків".

У Херсоні прилетіло у гуртожиток політехнічого коледжу, де жило багато окупантів.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Херсонщина. За інформацією місцевих, у Херсоні в гуртожитку політехнічного коледжу, куди прилетіло, було дуже багато живої сили окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Хлань зазначає, що йдеться “навіть не кілька десятків, зокрема кадирівців”.

“Хто вижив – злі і дуже налякані. Близько підходити бояться, бо детонує, адже насунули під зав’язку боєприпасів. Ось така бавовна в гуртожитку від ЗСУ”, – додав він.

Нагадаємо, ранішень Хлань повідомив про бавовну у місті Олешки Херсонської області. Вибух у готелі, де перебували російські військові.