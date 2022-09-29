Мінкультури закликає долучитись до відбудови зуйнованого росіянами будинку культури у Ірпені

Будинок культури майже 70 років гуртував навколо себе жителів Ірпеня.

На відбудову будинку культури у Ірпені Київської області треба понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінкультури.

Уточнюється, що для відновлення будівлі необхідно майже 205 млн гривень. Стати патроном закладу чи задонатити будь-яку посильну для себе суму на відновлення музею можна за посиланням.

В Мінкультури розповіли, що російські окупанти під час обстрілів Ірпеня пошкодили фасади, інтер’єри та перекриття будинку культури.

Після деокупації Ірпінь відвідали численні представники світової спільноти, зокрема всесвітньо відомі митці, серед яких музиканти гурту U2 та американський кінодіяч Кері Фукунага.

Обстріляний фасад та зруйновані стіни будинку культури у Ірпені стали важливими символами кліпу на пісню знаменитого англійського співака Еда Ширана в колаборації з українським гуртом Антитіла. Також біля будинку культури в Ірпені виступив просто неба видатний литовський піаніст Даріус Мажинтас.

Нагадаємо, у Ірпені на Київщині зруйновані майже всі садочки та школи, середня вартість реконструкції одного з них складає 1 мільйон євро.