У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
У Луганській області завдано удару по ешелону нових мобілізованих окупантів
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Хроніка Дурдому. Путін ліквідує Росію
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Батьки першокурсників військово-морської академії протестують проти відправки курсантів на війну, – ГУР
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ГоловнаСуспільствоВійна

Запорізька бригада тероборони з іншими підрозділами знищили танк окупантів

"Екіпаж танка відправлено на концерт до Кобзона, а броню перетворено на металобрухт".

Запорізька бригада тероборони з іншими підрозділами знищили танк окупантів
Фото: скрін відео

Бійці Запорізької окремої бригади територіальної оборони спільно з іншими підрозділами завдали втрат російським окупантам у зоні своєї відповідальності.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Військові знищили ворожий танк.

"Влучним пострілом із ПТРК екіпаж танка відправлено на концерт до Кобзона, а броню перетворено на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 2312 танків і 58150 одиниць особового складу.

Цієї доби українські ракетні війська і артилерія вдарили по командному пункту й чотирьох районах зосередження живої сили та техніки рашистів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також