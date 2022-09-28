"Екіпаж танка відправлено на концерт до Кобзона, а броню перетворено на металобрухт".

Бійці Запорізької окремої бригади територіальної оборони спільно з іншими підрозділами завдали втрат російським окупантам у зоні своєї відповідальності.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Військові знищили ворожий танк.

"Влучним пострілом із ПТРК екіпаж танка відправлено на концерт до Кобзона, а броню перетворено на металобрухт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 2312 танків і 58150 одиниць особового складу.

Цієї доби українські ракетні війська і артилерія вдарили по командному пункту й чотирьох районах зосередження живої сили та техніки рашистів.