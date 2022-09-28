Росіяни нині надвечір обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у Telegram голова Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко.

Окупанти вдарили по Великій Костромці.

"В результаті обстрілу зі ствольної артилерії було перебито лінію електропостачання. Але найголовніше - ніхто не постраждав, всі живі-здорові. Решта території Криворізького району - все спокійно, без надзвичайних ситуацій", - зазначив Ситниченко.

Він також повідомив, що за тиждень на території району фахівці ДСНС за тиждень знешкодили 47 одиниць сучасних вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, нині ввечері рашисти завдали ракетного удару по Кривому Розі.