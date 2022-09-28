Німеччина оприлюднила плани з передачі зброї Україні

Чергова партія воєнної допомоги Німеччини передана Україні. Також німецький уряд уточнив плани наступних поставок.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Згідно із німецькою інформацією, Україні передані 6 стандартних кулеметів Бундесверу для броньованих евакуаційних машин MG3. Також передані 30 тис. патронів калібру 40 мм. До відправлення готуються ще 24 кулемети і 30 тис. патронів.

Також запланована передача Україні 10 мостових систем, 3 середніх мостових систем, 90 вантажівок для перевезення важких грузів.

Уточнюється, що систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM буде передано 4 одиниці, оскільки наразі став доступним бюджет ще на 3 системи.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України - в розмірі 1,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).