Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини

Сьогодні, 28 вересня, росіяни обстріляли територію Краснопільської громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він додав, що росіяни били з САУ та мінометів, також використовували безпілотники.
Внаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач. А внаслідок артобстрілів пошкоджено 2 будинки у одному із сел. Також людям побило городи, подвір'я, дороги по селу.
Живицький зазначив, що при обстрілах ніхто не постраждав.
Нагадаємо, росіяни надвечір обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. В результаті обстрілу зі ствольної артилерії було перебито лінію електропостачання.