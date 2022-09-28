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Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини

Окупанти задіяли навіть безпілотники.

Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 вересня, росіяни обстріляли територію Краснопільської громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він додав, що росіяни били з САУ та мінометів, також використовували безпілотники.

Внаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач. А внаслідок артобстрілів пошкоджено 2 будинки у одному із сел. Також людям побило городи, подвір'я, дороги по селу.

Живицький зазначив, що при обстрілах ніхто не постраждав.

Нагадаємо, росіяни надвечір обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. В результаті обстрілу зі ствольної артилерії було перебито лінію електропостачання.

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