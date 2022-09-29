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Перемога України може допомогти вирішити проблему Придністров’я, - Мая Санду

Молдова хоче вирішити конфлікт мирно.

Перемога України може допомогти вирішити проблему Придністров’я, - Мая Санду
Фото: EPA/UPG

В разі перемоги України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, можуть виникнути умови для врегулювання конфлікту у Придністров’ї.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на президентку Молдови Маю Санду.

"Я завжди говорила, що цей конфлікт може бути вирішений, коли з'явиться геополітична можливість, і ми повинні бути готові до цієї геополітичної можливості. Як тільки Україна виграє війну, тоді може з'явитися геополітична можливість", – сказала Санду.

Вона додала, що наразі не бачить умов для мирного вирішення проблеми Придністров’я.

Санду також наголосила, що головна умова - це мирне вирішення конфлікту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Молдову, що загроза безпеці російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я може спровокувати військову конфронтацію з Москвою.

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