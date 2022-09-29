​За минулу добу ЗСУ знищили ще 430 окупантів та 16 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 58 580 (+430) осіб;

танків – 2325 (+13) од.;

бойових броньованих машин – 4909(+20) од.;

артилерійських систем – 1385 (+4) од.;

РСЗВ – 331 (+0) од.;

засобів ППО – 175 (+0) од.;

літаків – 262 (+0) од.;

гелікоптерів – 224 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) од.;

крилатих ракет – 246 (+4) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, а також по позиціях ворожої ППО на Півдні.