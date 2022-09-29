​За минулу добу ЗСУ знищили ще 430 окупантів та 16 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні вже 58 580 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 58 580 (+430) осіб;
- танків – 2325 (+13) од.;
- бойових броньованих машин – 4909(+20) од.;
- артилерійських систем – 1385 (+4) од.;
- РСЗВ – 331 (+0) од.;
- засобів ППО – 175 (+0) од.;
- літаків – 262 (+0) од.;
- гелікоптерів – 224 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6) од.;
- крилатих ракет – 246 (+4) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, а також по позиціях ворожої ППО на Півдні.