У Чорному морі маневрують вісім кораблів ворожого флоту

На бойовому чергуванні – один великий десантний корабль та три надводних ракетоносії.

У Чорному морі поблизу кримського узбережжя маневрують вісім кораблів ворожого флоту.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні – один великий десантний корабль та три надводних носії 24 ракет “Калібр”.

“Море штормить, а це, як правило посилює мінну небезпеку. Пам'ятайте, що радіус ураження уламками такого морського “сюрпризу” у прибережній зоні може сягати 100 метрів”, – додали в ОК.

Військові зазначили, що загроза завдання ракетних ударів не зникла, а зараз слід також пам’ятати про імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах.

Нагадаємо, російська держкомпанія "Росморпорт" почала використовувати частину кораблів у якості донорів запчастин.