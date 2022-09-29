Зеленський: 18 HIMARS від США – демонстрація того, що російський шантаж не працює

Надання США нового пакету безпекової підтримки для України, у який увійдуть 18 реактивних артилерійських систем HIMARS, є доказом, що російський шантаж не працює.
“28 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової підтримки України в $1,1 млрд. Ми отримаємо ще 18 HIMARS, інше важливе обладнання, що наблизить Україну до перемоги”, – йдеться у повідомленні.
“Дуже вчасне рішення! Та демонстрація того, що російський шантаж не працює. Дякую президенту США й усім нашим американським друзям!”, – додав Зеленський.
Today 🇺🇸 @DeptofDefense announced a new $1.1 billion security support package for 🇺🇦. We'll get 18 more HIMARS, other critical equipment that'll bring 🇺🇦 victory closer. A very timely decision showing that Russian blackmail does not work. Gratitude to @POTUS & all our 🇺🇸 friends!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2022