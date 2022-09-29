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Зеленський: 18 HIMARS від США – демонстрація того, що російський шантаж не працює

"Дуже вчасне рішення".

Зеленський: 18 HIMARS від США – демонстрація того, що російський шантаж не працює
Фото: Пентагон

Надання США нового пакету безпекової підтримки для України, у який увійдуть 18 реактивних артилерійських систем HIMARS, є доказом, що російський шантаж не працює. 

“28 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової підтримки України в $1,1 млрд. Ми отримаємо ще 18 HIMARS, інше важливе обладнання, що наблизить Україну до перемоги”, – йдеться у повідомленні. 

“Дуже вчасне рішення! Та демонстрація того, що російський шантаж не працює. Дякую президенту США й усім нашим американським друзям!”, – додав Зеленський.

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