Зеленський: 18 HIMARS від США – демонстрація того, що російський шантаж не працює

Надання США нового пакету безпекової підтримки для України, у який увійдуть 18 реактивних артилерійських систем HIMARS, є доказом, що російський шантаж не працює.

“28 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової підтримки України в $1,1 млрд. Ми отримаємо ще 18 HIMARS, інше важливе обладнання, що наблизить Україну до перемоги”, – йдеться у повідомленні.

“Дуже вчасне рішення! Та демонстрація того, що російський шантаж не працює. Дякую президенту США й усім нашим американським друзям!”, – додав Зеленський.