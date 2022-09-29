ЗСУ вдарили по мосту у Новій Каховці

Завдано ударів по двом станціям радіоелектронної боротьби ворога в Бериславському районі.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, а також по позиціях ворожої ППО.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, зокрема по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні”, – йдеться у повідомленні.

ЗСУ вдарили по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 рашистів, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про вибухи у Херсоні та Олешках, які пролунали у гуртожитку та готелі, де перебували окупанти. Серед них були кадирівці.