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ЗСУ вдарили по мосту у Новій Каховці

Завдано ударів по двом станціям радіоелектронної боротьби ворога в Бериславському районі. 

ЗСУ вдарили по мосту у Новій Каховці
Фото: Вікіпедія

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, а також по позиціях ворожої ППО.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, зокрема по чотирьом районам зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні”, – йдеться у повідомленні.

ЗСУ вдарили по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 рашистів, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про вибухи у Херсоні та Олешках, які пролунали у гуртожитку та готелі, де перебували окупанти. Серед них були кадирівці.

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