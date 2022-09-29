На Харківщині запрацював Єдиний координаційний гуманітарний центр

Його робота має покращити взаємодію місцевої влади з волонтерами щодо евакуації населення.

У Харківській області запрацював Єдиний координаційний гуманітарний центр. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції деокупованих територій.

Його робота має покращити взаємодію місцевої влади з волонтерськими організаціями в питаннях евакуації населення та надання гуманітарної допомоги на деокупованих територіях Харківщини.

Центр видає спеціальні перепустки для здійснення волонтерської діяльності. Для їх отримання необхідно написати заяву, де зазначити вид гуманітарного процесу та організацію-виконавця.

За цим посиланням можна також заповнити інтернет-форму. Надати інформацію щодо діяльності благодійного фонду чи громадської організації можна через онлайн-форму – це допоможе здійснити більш широкий аналіз вашого ресурсу.

“Передумовою створення Єдиного координаційного гуманітарного центру стала тісна співпраця благодійних фондів, Харківської обласної військової адміністрації та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України”, – йдеться у повідомленні.

Найуспішнішим прикладом такого співробітництва була евакуація населення через Печенізьку дамбу, коли вдалося вивезти понад 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, через обстріли росіян триває часткова евакуація з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини. Жителів везуть автобусами у безпечніші місця регіону.