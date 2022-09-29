За словами Головнокомандувача, Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою, зважаючи на сусідство з РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся нині з головним рабином України Моше Реувеном Азманом.

Про це йдеться в повідомленні Залужного у Facebook.

"Отримав благословення на Перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних Сил у спротиві російській агресії. Наші народи знають, що таке боротьба за виживання. А ця війна є ні чим іншим, як боротьбою українського народу за своє існування", - зазначив Залужний.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Він додав, що війна з Росією "показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла".

"Ребе Моше Реувен Азман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою", - підкреслив Головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв: Україна сподівається, що Ізраїль стане одним із гарантів майбутнього міжнародного договору про безпекові гарантії після завершення війни з Росією.

У посольстві України в Ізраїлі розповіли, що РФ фінансує антиукраїнські мітинги в Ізраїлі.