​Арахамія розповів про те, як Україна хоче пришвидшити отримання озброєння

Політичне рішення стосовно передачі Україні новітніх танків і літаків наразі не ухвалене, але українська сторона робить все для пом’якшення цієї позиції.

Виробники зброї не були готові до масових замовлень, тому постачання окремих видів для нашої держави може розтягнутися на тривалий час. Для пришвидшення процесу українська сторона пропонує піти шляхом так званих «свопів» – обмінів.

Про це повідомив очільник української парламентської делегації у США, голова депутатської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

«Будь-яка закупівля – це мінімум шість місяців, а максимум – це півтора-два роки. Нас це не влаштовує, тому ми зараз працюємо на рівні парламенту США, щоб робити так звані «свопи» - обміни: ми забираємо вже готову зброю, навіть якщо вона й була в користуванні. Вона вже є в наявності, ми її забираємо безпосередньо з армії, а потім армія отримає нові зразки, коли виробники матимуть можливість здійснити постачання», – пояснив політик.

Він додав, що це виграшна ситуація для обох сторін, оскільки американська армія отримає нову зброю, а ми негайно матимемо необхідні нам зразки.

Зокрема, за словами Давида Арахамії, зараз «зі скрипом» ідуть перемовини стосовно HIMARSів, про передачу яких було оголошено напередодні. Україна хоче отримати обіцяні установки вже зараз саме за такою схемою обміну.

Також нардеп зауважив, що політичне рішення стосовно передачі Україні новітніх танків і літаків наразі не ухвалене, але українська сторона робить все для пом’якшення цієї позиції. Щоб бути готовими до передачі відповідного озброєння, Київ уже просить використовувати частину коштів із програм допомоги на навчання.

«Усе робиться для того, щоб коли політичне рішення врешті-решт буде ухвалене, ми не втрачали час. А ми впевнені, що таке рішення буде ухвалене. На підготовку наших пілотів і танкістів потрібно буде від 3 до 8 місяців. Саме тому ми хочемо, щоб уже розпочалося навчання, а потім надійде й саме озброєння», - заявив парламентарій.

На його думку, таким чином Україна виграє час, який конче необхідний для переваги на фронті.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет військової допомоги для України - в розмірі 1,1 млр дол. в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Але на цю допомогу Україні доведеться чекати один-два роки.

За словами посолки Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, Україна отримає систему ППО IRIS-T, якої немає на озброєнні німецької армії. Ймовірно, одна система надійде вже в жовтні, друга – до кінця року.