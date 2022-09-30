Портнов програв позов проти Порошенка після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону, – адвокат

Печерський суд відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії "Європейська Солідарність" і телеканалу "Прямий", яким він вимагав спростувати інформацію про те, що передав матеріали "справи моряків" Росії. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, пише "Прямий".

"Це рішення мало відбутися з самого початку. Вся ця багаторічна справа пройшла всі інстанції. На користь Портнова була постанова в цьому ж суді в першій інстанції. Повністю були задоволені незаконні вимоги його до всіх відповідачів. І Печерський суд після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону, допущені попереднім складом суду, постановив єдине правильне законне рішення – Портнову повністю відмовити", – наголосив після засідання Головань.

Він нагадав, що Андрій Портнов подав позов до Печерського суду проти Петра Порошенка три роки тому. Тоді ДБР зареєструвало за заявою Портнова кримінальне провадження про "Інцидент у Керченській протоці", а Порошенко заявив, що "матеріали «справи моряків», незважаючи на таємницю слідства, були передані Державним бюро розслідувань панові Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а саме постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі". Портнов вважав, що згадка його прізвища в контексті передачі відомостей Російській Федерації шкодить честі та гідності.

"Репутація Портнова з точки зору його взаємин із Росією та з її антиукраїнською повісткою складається не з того, що про нього сказав Порошенко чи хтось ще, а з того, що він сам говорив і робив упродовж багатьох років. Це і боротьба проти шкільних підручників, написаних у неросійській парадигмі, і судове блокування перейменувань вулиць на честь бійців УПА, і потрапляння під міжнародні санкції США, та багато чого ще, що відбувалося вже після 2019 року. Ця репутація тверда і навряд чи можна з нею щось зробити, хоч у Печерському суді, хоч на Страшному", – розповідав у липні адвокат Ілля Новіков.

За його словами, у межах цього провадження ДБР розслідувало версію, що обстріл українських кораблів та захоплення їх екіпажів у листопаді 2018 року було не актом агресії з боку Росії, а "військовою провокацією злочинного режиму Порошенка". Цієї ж версії дотримувалися і самі росіяни.

Як відомо, представник Росії в ООН Небензя під час обговорення захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці цитував матеріали провадження у так званій справі моряків, яке було відкрите українським ДБР. "Цей маневр ДБР міг коштувати програшу позову у Міжнародному трибуналі ООН з морського права, Росія кілька разів намагалася використати його для затягування суду", – наголосив адвокат.

Як повідомлялося раніше, Андрій Портнов 3 червня виїхав з України до Угорщини. Його адвокати намагалися відкласти слухання справи, посилаючись на війну.