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В Україні створили чат-бот для росіян, які хочуть здатися в полон

Також діє "гаряча лінія".

В Україні створили чат-бот для росіян, які хочуть здатися в полон
Фото: Телеграм МВС

В Україні створили чат-бот для російських окупантів, які хочуть здатися в полон.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ".

Його назва - "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot).

Його розробили в рамках державного проєкту "Хочу жить". Через нього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими приймає звернення від військовослужбовців і гарантує дотримання Женевських конвентів щодо лікування військовополонених.

Окупанти, які хочуть здатися в полон, повинні залишити заявку.

Нагадаємо, для рашистів, охочих здатися в полон, та їхніх родин також діє "гаряча лінія". Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових.

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