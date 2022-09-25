Подоляк: Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою

Мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є геноцидом за етнічною ознакою.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної в РФ мобілізації.

Призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст.51 Женевської конвенції і є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.