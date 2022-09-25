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У Бердянську на псевдореферендумі голосують без документів

Українські силовики чекають на інформацію щодо осіб, які допомагали організації псевдореферендуму.

У Бердянську на псевдореферендумі голосують без документів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Відомі факти голосування на псевдореферендумі в Бердянську (Запорізька область) навіть без документів виборців.

Про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, інформує Радіо Свобода.

«Вони (окупаційні сили – ред.) по Бердянську та Бердянському району ходять з так званим подворовим чи поквартирним обходом. Обходять людей у складі від одного до трьох так званих членів їхніх виборчих комісій. В них зі собою «орк» (російській військовий – ред.) або два – озброєних. Вони приходять до людей додому і просто пропонують проголосувати. Причому їм не заважає навіть факт відсутності документів. Люди кажуть: «Ну у нас немає документів». Або не хочуть показувати. Такі історії є. А цим байдуже взагалі, вони кажуть, просто давайте голосуйте і все», – розповів Дудукалов.

Він також зазначив, що українські силовики чекають на більш точну інформацію щодо осіб, які допомагали організації псевдореферендуму.

«Вони дуже чекають інформацію про безпосередньо цих людей, про колаборантів, про участь у комісіях. Люди, які беруть участь в організації референдумів, будуть покарані», – наголосив він.

Нагадаємо, що фіктивні референдуми проходять з 23 по 27 вересня. За даними СБУ, "результати" окупанти оформили ще на початку вересня. 

У Каховці Херсонської області окупанти обіцяють гроші мешканцям за "галочку" в потрібному місці на псевдореферендумі.

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