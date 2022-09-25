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Андрющенко назвав, які результати окупанти намалюють на псевдореферендумі в Маріуполі

В Маріуполі немає ніяких, навіть фіктивних спостерігачів.

Андрющенко назвав, які результати окупанти намалюють на псевдореферендумі в Маріуполі
Фото: EPA/UPG

Окупанти оголосять результати псевдореферендуму в Маріуполі 28 вересня, згідно з якими більшість людей начебто проголосують за входження до Росії.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Вони оголосили, що за 2 дні вже проголосувало 50%, і ми думаємо, що їм потрібно ще два дні, після яких вони проголосять (результати)", - сказав він.

Андрющенко зазначив, що в Маріуполі немає ніяких спостерігачів, і окупанти роблять все, щоб не відкривати "дільниці" і не показувати, що там взагалі порожньо.

"Я думаю, що 28 вересня ми почуємо "остаточні результати", які по Маріуполю будуть становити десь 87% явки, які проголосують за Росію, інші - за незалежність так званої "ДНР", - вважає радник міського голови.

Нагадаємо, що у Каховці Херсонської області окупанти обіцяють гроші мешканцям за "галочку" в потрібному місці на псевдореферендумі.

Фіктивні референдуми проходять з 23 по 27 вересня. За даними СБУ, "результати" окупанти оформили ще на початку вересня. 

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