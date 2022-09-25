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В РНБО розповіли, як відбуваються псевдореферендуми в окупованих регіонах 4 областей

Рашисти звозять "масовки" з Криму, водять комісії по квартирах і складають списки незгодних.

В РНБО розповіли, як відбуваються псевдореферендуми в окупованих регіонах 4 областей
Фото: Скрін з відео

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли про перебіг фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях чотирьох областей іншої держави.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД у соцмережах.

Так, у Запорізькій області після псевдореферендуму російські окупанти планують оголосити про "незалежність" тієї частини області, що окупована військами РФ.

На Херсонщині рашисти завозять для участі у сфабрикованому волевиявленні "масовку" з Криму

Так звані комісії вже ходять по квартирах жителів тимчасово окупованої Донеччини і пропонують проголосувати безпосередньо на порозі, в їхній присутності. Українці не мають можливості відмовитися від голосування чи проголосувати негативно 

А в Луганській області російські загарбники проводять псевдореферендум під дулами автоматів, незгодних вносять в окремий список. В Алчевську навіть враховують голоси тих, хто перебуває у полоні або загинув.

Нагадаємо, за даними оперативного командування "Південь", через низьку явку працівники "виборчих комісій" разом із озброєними військовими збирають підписи жителів Херсонщини у місцях їх проживання. Людей змушують голосувати і за себе, і за всіх членів сім’ї, яких немає вдома.

У Каховці окупанти обіцяють мешканцям гроші за "галочку" в потрібному місці.

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