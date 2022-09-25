Російський ведмідь поранений, – Моравецький очікує посилення агресії росіян в Україні

За словами Моравецького, звернення Путіна про мобілізацію свідчить про глибоку кризу у країні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що з кожним днем режим російського президента Путіна слабшає. У зв'язку з цим найближчим часом на війні можлива нова хвиля ескалації.

Про це пише "Польське радіо".

"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря", – заявив політик.

За словами Моравецького, звернення Путіна про мобілізацію росіян "мало викликати страх", але це свідчить не про силу РФ, а про глибоку кризу у країні.

"Із самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, наповненої технікою минулої епохи, танками, які кинуті посеред поля. Солдати, які, потрапили в український полон та заявляли, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну", – зазначив польський прем'єр.

Він звернув увагу на те, що Путін довгий час не хотів відправляти на фронт етнічних росіян, і в першу чергу на війну кидали "азіатські меншини з далеких російських республік".

"Тим більше приголомшлива реакція російського суспільства на новину про призов. Буквально після виступу Путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували запити: як зламати руку або як покинути Росію", - додав Моравецький.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку відбулася зустріч глав МЗС України Дмитра Кулеби, Польщі Збіґнева Рау та Великої Британії Джеймса Клеверлі у тристоронньому форматі, започаткованому цьогоріч у Києві. Глави дипломатій скоординували кроки з протидії російській агресії в контексті оголошення часткової мобілізації росіян для продовження війни РФ проти України.