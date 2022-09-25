Окупанти заявили про загибель у Херсоні колаборанта-екснардепа Журавка

Він 23 вересня голосував за "приєднання" окупованої території до Росії.

Журавко ліворуч

У Херсоні загинув колаборант, колишній нардеп-регіонал Олексій Журавко. Відповідну інформацію зранку поширили окупанти Херонської області, пише Суспільне.

Кремлівські медіа пишуть, що він помер від вибуху в херсонському готелі. Крім нього є ще один загиблий.

Журавко був народним депутатом V і VI скликань, на виборах 2012 року до Верховної Ради не потрапив. З 2015 року переховувався у Росії.

Є уродженцем Дніпропетровської області.

23 вересня він оприлюднив фото в Z-футболці з так званої виборчої дільниці псевдореферендуму. Він голосував за незаконне приєднання Херсонської області до Росії.

Журавку була оголошена підозра в фінансуванні тероризму, від українських правоохоронних органів він переховувався.