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Окупанти заявили про загибель у Херсоні колаборанта-екснардепа Журавка

Він 23 вересня голосував за "приєднання" окупованої території до Росії. 

Журавко ліворуч
Журавко ліворуч

У Херсоні загинув колаборант, колишній нардеп-регіонал Олексій Журавко. Відповідну інформацію зранку поширили окупанти Херонської області, пише Суспільне.

Кремлівські медіа пишуть, що він помер від вибуху в херсонському готелі. Крім нього є ще один загиблий. 

Журавко був народним депутатом V і VI скликань, на виборах 2012 року до Верховної Ради не потрапив. З 2015 року переховувався у Росії. 

Є уродженцем Дніпропетровської області. 

23 вересня він оприлюднив фото в Z-футболці з так званої виборчої дільниці псевдореферендуму. Він голосував за незаконне приєднання Херсонської області до Росії. 

Журавку була оголошена підозра в фінансуванні тероризму, від українських правоохоронних органів він переховувався. 

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