Окупанти заявили про загибель у Херсоні колаборанта-екснардепа Журавка

У Херсоні загинув колаборант, колишній нардеп-регіонал Олексій Журавко. Відповідну інформацію зранку поширили окупанти Херонської області, пише Суспільне.
Кремлівські медіа пишуть, що він помер від вибуху в херсонському готелі. Крім нього є ще один загиблий.
Журавко був народним депутатом V і VI скликань, на виборах 2012 року до Верховної Ради не потрапив. З 2015 року переховувався у Росії.
Є уродженцем Дніпропетровської області.
23 вересня він оприлюднив фото в Z-футболці з так званої виборчої дільниці псевдореферендуму. Він голосував за незаконне приєднання Херсонської області до Росії.
Журавку була оголошена підозра в фінансуванні тероризму, від українських правоохоронних органів він переховувався.