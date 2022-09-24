​Путін особисто не дозволив військам РФ відступити з Херсона, - NYT

Такий відступ став би ще одною принизливою публічною поразкою Росії.

Президент Росії Володимир Путін не дозволив російським військовим відступити з Херсона, попри прохання своїх командирів на місцях, і нині особисто займається стратегічним плануванням війни проти України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на The New York Times.

"Президент РФ Володимир Путін останніми тижнями більш активно займається стратегічним плануванням війни в Україні, в тому числі він відхилив прохання своїх командирів на місцях дозволити їм відступити з життєво важливого південного міста Херсона", - пише видання.

Зазначається, що відхід з Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через річку Дніпро, зберігши свою техніку і врятувавши життя солдатів. Але такий відступ став би ще одною принизливою публічною поразкою Путіна у війні, і приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.

Американці наголошують, що деокупація Херсона, який росіяни захопили першим на початку війни і який наразі залишається єдиним окупованим обласним центром України, була б великим досягненням для президента Володимира Зеленського.

Але Путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну і став брати на себе ще більшу роль у війні, зокрема, говорить командирам, що стратегічні рішення на місцях приймає він сам.

Нагадаємо, росіяни намагаються провести псевдореферендуми на окупованих територіях. Зокрема, для цього вони завезли голосувати у Херсон людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.