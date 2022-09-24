Нідерланди не планують висилати росіян, які тікають від мобілізації

Служба імміграції Нідерландів поки що не отримала заявок від ухилянтів з РФ.

Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад.

Про це заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург, повідомляє "Європейська правда".

Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" – зазначив Ван дер Бург.

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів поки що не отримала заявок від жодного російського ухилянта. За даними служби, з початку війни 83 росіянина попросили притулку в Нідерландах.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС повинен дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть залишити країну і не виконувати злочинні накази Путіна.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від оголошеної у РФ мобілізації.

Німецькі посадовці дали зрозуміти, що ФРН відкрита для прийому росіян, які воліють ухилитися від мобілізації.

Після оголошення мобілізації на війну проти України у Росії різко зросла кількість працездатних чоловіків призовного віку, яким захотілося за кордон. Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії, а також Польща заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило. Росіяни намагаються виїхати до Грузії, Фінляндії і Казахстану, а також Туреччини, яка зберегла прямі рейси.