Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
ГоловнаСвіт

Іран має припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив", - МЗС

"Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною".

Іран має припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив", - МЗС
Фото: EPA/UPG

Україна закликає Іран  припинити постачання зброї Російській Федерації і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив". Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Так він прокоментував заяву представника МЗС Ірану Насера Канаані, який порадив Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

"Єдиною «третьою стороною» є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про «зовнішній вплив", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, МЗС України позбавило посла Ірану в Україні акредитації через постачання безпілотників Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також