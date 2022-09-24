Іран має припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив", - МЗС

Україна закликає Іран припинити постачання зброї Російській Федерації і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив". Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Так він прокоментував заяву представника МЗС Ірану Насера Канаані, який порадив Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

"Єдиною «третьою стороною» є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про «зовнішній вплив", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, МЗС України позбавило посла Ірану в Україні акредитації через постачання безпілотників Росії.