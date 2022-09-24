Путін підписав закон, за яким ухилянтів від мобілізації можуть засудити на 10 років

Президент РФ Путін підписав закон про посилення покарання в період мобілізації, а також про введення покарання за здачу в полон.
Закон був ухвалений Держдумою 20 вересня, напередодні оголошення в Росії мобілізації, повідомляє Meduza.
Поправки, зокрема, посилюють покарання за самовільне залишення частини, невиконання наказу і дезертирство в період мобілізації.
За відмову від участі у військових діях передбачено до трьох років позбавлення волі, а якщо така відмова спричинила "тяжкі наслідки" - до 10 років. Такий же термін передбачений за невиконання наказу.
Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб.
Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.