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Стан наших звільнених військових шокуючий, - патронатна служба "Азову"

Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних.

Стан наших звільнених військових шокуючий, - патронатна служба "Азову"
Фото: СБУ

Звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані, майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Про це заявила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова, повідомляє "Українська правда".  

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - сказала вона. 

За її словами, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні. Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату. Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за звільнення.

Нагадаємо, що унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка», яку звільнили з полону, опублікувала перший після звільнення допис у соціальній мережі.

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