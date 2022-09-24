ЗСУ встановлюють вогневий контроль над залізницею, яка йде з окупованого Криму

Українські військові встановлюють вогневий контроль над залізницею, яку війська Російської Федерації використовують для поповнення запасів з окупованого Криму.

Про це інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нами проведено підготовчу роботу щодо виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об’єктами встановлюється вогневий контроль", - йдеться в повідомленні.

Окупанти у свою чергу намагаються чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

"Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, що на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них – Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне.