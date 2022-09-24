Через агресію росіян поранено 773 українських дітей

В Україні збільшилась кількість дітей, які дістали поранень внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляється у Telegram Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що станом на ранок 24 вересня внаслідок агресії росіян 391 дитина загинула та 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Вчора ювенальні прокурори повідомляли про 771 поранену дитину.

23 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Подоли Куп’янського району Харківської області поранень зазнали дві дівчинки віком 7 та 10 років.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ОГПУ.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 400, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

Нагадаємо, що уночі 24 вересня росіяни завдали ударів по десятьох областях України.