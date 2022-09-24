Уночі росіяни завдали ударів по десятьох областях України, – зведення ОВА

Окупанти обстріляли Запоріжжя і Миколаїв. На окупованих територіях росіяни проводять фальшиві референдуми про приєднання до Росії. На Донбасі та у Херсонській області тривають бої.

Про це йдеться у зведенні військово-цивільних адмінстрацій про ситуацію в регіонах України станом на 24 вересня.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині.

Одещина. 24 вересня вночі під час повітряної тривоги було збито один іранський БПЛА "Shahed-136" біля порту "Південний" в Одеській області.

Запорізька область. Росіяни здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше про п’ять прильотів по місту. Уражені об’єкти інфраструктури. Одна ракета влучила в житловий сектор обласного центру та викликала пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 людей поранено.

Чернігівщина. За минулу добу – три обстріли (скидання боєприпасів із БпЛА, мінометні обстріли) по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Без втрат та руйнувань. Ніч минула без обстрілів.

Сумщина. За минулу добу на прикордонні області зафіксовано майже 140 прильотів зі сторони Росії по Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Юнаківській громадах. Вночі – без обстрілів.

Дніпропетровщина. Росіяни обстріляли Нікопольський район. На ранок армійці РФ ударили "Градами" та "Ураганами" по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

У Марганці поранено двоє людей. У місті пошкоджені 23 приватних та багатоповерхових будинки, 10 господарських споруд, хлібозавод та кілька установ. Понівечені понад 10 автівок, кілька згоріли. Понад 2 000 абонентів через обстріл залишилися без світла. У Червоногригорівській громаді люди не постраждали.

Харківщина. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення. Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей 10 та 17 років.

В Чугуївському районі поранення отримав чоловік, підірвався на міні. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки військ РФ в районах Спірного, Соледара, Бахмутського, Одрадівки, Курдюмівки, Зайцевого, Майорського, Кам’янки, Авдіївки та Опитного.

Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження військовослужбовців і техніки росіян та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ППО знищили один гелікоптер, один літак та вісім БпЛА росіян.

Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження військових та техніки РФ, три позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. У відповідь уночі росіяни завдали по позиціях ЗСУ 4 артобстріли та один авіаудар.

Донеччина. Вночі – ракетний обстріл центральної частини Курахового, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі, інформація щодо постраждалих уточнюється. В с.Донський Дружківської громади внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки.

Ракетний удар ЗРК С300 по с.Миколаївка Новогродівської ТГ Покровського району: пошкоджені 2 двоповерхові будівлі, 5 автомобілів, перебито електромережі, пошкоджене дорожнє полотно.

Також ракетний обстріл сіл Успенівка та Ганівка (пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач); артобстріли с. Майорськ, Одрадівка Світлодарської МВА (пошкоджені приватні будинки, у селищах відсутній зв'язок). За минулу добу на Донеччині – 2 загиблих, 3 поранених за добу.

Миколаївщина. 24 вересня після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Відомо про влучання в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється.

Вночі російські війська двічі завдавали ракетних ударів по с. Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлових будинки, без постраждалих.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Баштанської громади. Вночі обстрілів зазнали околиці с. Явкіно, де зафіксовано руйнування будівель, загоряння автомобіля. Також вночі – обстріл околиці с. Отрадне. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджених житлових будинків уточнюється. Також вночі були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Вранці 24 вересня росіяни вдарили по відкритих територіях та дорожньому покриттю поблизу с. Широке. Постраждалих та руйнувань немає.

Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Херсонщина. Ситуація в області надзвичайно складна, тривають бойові дії. Окупаційна влада намагається провести в області фейковий референдум про приєднання до РФ. Для цього з Криму масово завозять людей для голосування, місцевих жителів змушують "голосувати" під дулом автоматів.

Пропагандистські ЗМІ знімають сюжети про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні". Також на фоні цього росіяни посилюють адміністративно-поліцейський режим та продовжують тиснути на херсонців.

За інформацією ОК "Південь", авіація ЗСУ завдала 13 ударів по військах РФ, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 завдань. Зокрема, поцілили пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, три осередки російських сил та техніки в Херсонському й Каховському районах, склад з боєприпасами в Бериславському районі.

З Херсона, Олешок, Нової Каховки та сіл Бериславського району надходять повідомлення про масові викрадення російськими військовими легкового та вантажного автотранспорту, а також про пограбування ними будинків. Росіяни забирають з осель все, що має хоч якусь цінність.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога біля 10 населених пунктів і уразили низку російських позицій. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.