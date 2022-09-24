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У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу

Детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється. 

У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
Ілюстративне фото
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

24 вересня після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. 

Про це повідомив у Телеграм-каналі керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Відомо про влучання в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих.

За його словами, детальна інформація щодо нічних обстрілів уточнюється. 

24 вересня о 02:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. О 04:00 обстрілів зазнало с. Широке за межами населеного пункту, влучання переважно по відкритих територіях та дорожньому покриттю. Постраждалих та руйнувань немає.

"Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначає очільник регіону.

За його словами, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. 

Нагадаємо, що внаслідок нічного обстрілу Миколаєва 23 вересня Росією було пошкоджено 35 приватних будинків та шість багатоповерхівок, а також два магазини.

Також працівниками СБУ викрито мешканця Миколаєва, який добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб країни-агресора.

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