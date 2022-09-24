Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх мешканців Криму розпочати акцію протесту проти мобілізації

Проведення мобілізації у Криму є незаконним та злочинним.

Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх мешканців Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму - громадян України у збройні сили РФ. Акція запланована на центральній площі Сімферополя.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Проведення російською окупаційною адміністрацією примусової мобілізації жителів тимчасово окупованого Криму в армію держави-окупанта є грубим порушенням Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, стаття 51 якої вказує: “Держава, що окупує, не може примушувати осіб, що перебувають під її опікою, служити в її збройних або допоміжних силах. Будь-який тиск чи пропаганда на користь добровільного вступу до армії забороняється”, - наголосив Рефат Чубаров.

Він нагадав, що всі жителі Криму, які постійно проживали на півострові станом на 27 лютого 2014 року, всупереч їх примусовій паспортизації, є громадянами України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу зазначає, що у списках мобілізованих громадян різних національностей кримські татари становлять чисельність, що помітно перевищує їхню пропорційну представленість у населенні Криму.

“В окремих населених пунктах та регіонах чисельність кримських татар, що мобілізуються, становить до 80-90 відсотків від кількості осіб, внесених у списки”, - підкреслив Чубаров.

На його думку, така диспропорція розкриває страшний задум військово-політичного керівництва РФ – цілеспрямоване знищення дорослого чоловічого населення корінного кримськотатарського народу.

Крім того, дії представників російської окупаційної адміністрації під час незаконної мобілізації до збройних сил РФ відбуваються у відверто грубій, насильницькій і принижуючій гідність людини формі.

Меджліс кримськотатарського народу звертається до всіх жителів Криму – громадян України з наступним:

1. Виступити проти незаконної та злочинної мобілізації російською окупаційною адміністрацією мешканців Криму – громадян України до збройних сил Російської Федерації.

2. Встановити єдиним місцем для проведення загальнокримського протесту мешканців Криму проти незаконної та злочинної мобілізації у збройні сили Російської Федерації – Центральну площу міста Сімферополь.

3. Закликає всіх мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати безстрокову акцію протесту проти незаконної та злочинної мобілізації жителів Криму - громадян України у збройні сили Російської Федерації на Центральній площі міста Сімферополя у наступні дні та час:

вихідні дні (субота, неділя) – о 12:00;

робочі дні – о 17:00.

4. Всім жителям Криму, як тим, хто вже обманом і насильством проти своєї волі незаконно мобілізований, так і тим, кого російська окупаційна влада мобілізуватиме – категорично відмовлятися служити у збройних силах Російської Федерації у зв’язку з наступними причинами:

наявністю громадянства України,

відмовою стати співучасником міжнародного військового злочину, що скоюється російською окупаційною адміністрацією,

відмовою брати участь у скоєнні злочинів проти власної держави – України та своїх співгромадян.

5. У разі, якщо мешканець тимчасово окупованого Криму - громадянин України через непереборні для нього перешкоди все ж таки опиниться у лавах російської армії, закликає його негайно скласти зброю і перейти на бік Збройних Сил України.

Меджліс кримськотатарського народу усвідомлює складність вибору, перед яким з вини російської окупаційної адміністрації перебуває кожен мешканець Криму – громадянин України військовозобов'язаного віку.

Водночас Меджліс виходить з того, що ніхто з жителів Криму не може і не повинен стати співучасником міжнародного злочину, який вчиняють російські окупанти.

“Знайте і будьте впевнені – злочинний російський режим приречений на поразку, а визволення Криму від російських окупантів невідворотне!” - підсумував Рефат Чубаров.

Раніше повідомлялось, що російська окупаційна влада у Криму продовжує злочинні дії проти кримських татар. Тепер їх намагаються позбутись через масовий призив до лав окупантської армії.