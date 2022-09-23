Головне за день. П’ятниця, 23 вересня

Відбиті атаки противника, псевдореферендуми на окупованих територіях, вибухи в Одесі, позбавлення акредитації посла Ірану. Яким запам’ятається 212-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 23 вересня, до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

Представнику Ірана повідомили, що постачання іранського озброєння Росії напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України, повідомляє пресслужба МЗС України. Через такі недружні дії Ірану українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Також була суттєво скорочена кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Нагадаємо, сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили шість дронів-камікадзе іранського виробництва. Зокрема зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили атаки росіян біля десятка населених пунктів. Українська авіація уразила шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника та чотири позиції зенітних ракетних комплексів.

Також Збройні Сили України встановили контроль над Яцьківкою Донецької області. Село межує з Харківщиною.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 вересня – у нашій новині.

В Одесі сьогодні вдень пролунали декілька вибухів. Повідомляли про ворожий безпілотник, згодом оперативне командування "Південь" підтвердило інформацію про ворожі БПЛА.

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа", – йшлося в повідомленні.

Один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони. "Шахід" – це безпілотники, які Росія закупила в Ірану.

Росіяни завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російська пропаганда поширила відео "масової участі" херсонців у псевдореферендумі. Це відео проаналізували волонтери руху опору "Жовта стрічка".

"У рашистів немає підтримки в Херсоні. Це відео активно поширено в російських телеграм-каналах. Як бачите, з режисерами в рашистів погано. Ми просканували обличчя людей в нашій програмі з розпізнавання облич і можемо поки сказати, що цих осіб завезли з ТОТ АР Крим та Ростовської області", - йдеться в повідомленні "Жовтої стрічки".

До слова, силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції мають повну інформацію щодо організаторів і виконавців проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях.

"Стосовно усіх вказаних осіб будуть запроваджені санкції. Також буде ініційовано їх кримінальне переслідування, призупинено соціальні виплати, арештовано рухоме та нерухоме майно", – повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.

За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за ґратами. Детальніше - в новині.

Нагадаємо, окупанти проводять псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей з 23 до 27 вересня. Ці заходи не мають нічого спільного з волевиявленням. Українців закликали повністю ігнорувати цей процес. На причетних до організації "референдумів" очікує кримінальне покарання.

Поліція виявила у Харківській області ще три місця масових захоронень.

Про це повідомив начальник обласної поліції Володимир Тимошко під час брифінгу в Ізюмі. Одне з них, за повідомленням пресслужби поліції, у Козачій Лопані. Назву ще двох населених пунктів правоохоронці поки не розголошують.

За інформацією від джерел, друге захоронення – в місті Вовчанськ, на кордоні з Росією.

Усі місця масових поховань, за словами Тимошка, заміновані, їх розмінування забирає багато часу. В одному з місць масових поховань, за словами Тимошка, близько 100 могил.

16 вересня в Ізюмі перепоховали близько 450 убитих українців. 99% мали ознаки насильницької смерті. 19 вересня біля Ізюма виявили тіла ще 52 загиблих.

Розробка доступного механізму воєнної страховки для інвесторів, які прийдуть в Україну після перемоги, це один з основних пріоритетів у роботі економічного блоку Офісу президента й уряду.

Про це в інтервʼю Lb.ua повідомив заступник очільника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма.

"Один з основних пріоритетів зараз – розробка доступного механізму воєнної страховки. Будуєш фабрику – отримуєш доступну воєнну страховку. Не дай Боже щось сталось – компанія-інвестор поверне свої кошти. Оце ключовий елемент у відбудові країни", - сказав він.

Ростислав Шурма додав, що у владі свідомі того, що під час війни жоден системний іноземний інвестор не вкладатиме кошти в розвиток нашої економіки під час війни. Більш того, чинник сусідства ворожо налаштованої РФ, може шкодити Україні й після перемоги.

Детальніше – в нашій новині і в інтерв’ю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!