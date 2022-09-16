Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл, ексгумованих в Ізюмі, - Синєгубов

В лісосмузі в Ізюмі на Харківщині поховали 450 тіл цивільних людей із слідами насильницької смерті та катувань. Сьогодні правоохоронці розпочали ексгумацію.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти”, - розповів Синєгубов.

Він додав, що на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Ексгумовані тіла направлять на судово-медичну експертизу, щоб точно встановити причину смерті.

Загиблі після встановлення осіб будуть поховані з належною пошаною, пообіцяв голова Харківської ОВА.

Він також запевнив, що кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів Росії в міжнародних судах.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі у Харківській області знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками та великі поховання цивільного населення. В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.