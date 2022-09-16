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ООН направить місію в Ізюм для перевірки місць масових поховань (оновлено)

Після вигнання окупантів у місті знайшли понад 400 могил. 

ООН направить місію в Ізюм для перевірки місць масових поховань (оновлено)
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Оновлено. В Офісі Верховного комісара ООН з прав людини сьогодні заявили, що направлять у Ізюм Харківської області групу співробітників для перевірки місць масових поховань.

Про це повідомляє Barrons.

Видання зазначає, що після вигнання російських окупантів там було знайдено понад 400 могил.

“Наші колеги в Україні стежать за ситуацією і мають на меті організувати моніторинговий візит до Ізюма для встановлення обставин смерті цих осіб”, – повідомила прес-секретар Офісу Елізабет Тросселл.

CNN з посиланням на власні джерела повідомляло, що група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини найближчими днями вирушить у Ізюм та околиці міста. За групою Управління ООН також має приїхати група з розслідування воєнних злочинів. 

"Москва використовувала Ізюм як стартовий майданчик для атак на південь у Донецькій області та Куп’янськ, приблизно за 48 кілометрів на північ від Ізюма, а також як залізничний вузол для поповнення своїх сил", – інформує видання.

 

Нагадаємо, російські військові знищили в Ізюмі понад 70% будівель. Знайдено декілька місць, де окупанти чинили воєнні злочини. У підвалі одного з будинків загарбники облаштували катівню. 

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