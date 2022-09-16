СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку "Азов"

До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Cході нашої держави.

Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України, затримавши у Києві російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації ДНР. Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих першого та другого армійських корпусів. Зокрема, проходив службу в загоні спеціального призначення "Республіканської гвардії ДНР".

Фото: СБУ

До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Сході нашої держави. Згодом він залишив лави бойовиків і виїхав до РФ. Там його завербували російські спецслужби для проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили і затримали агента на спробі проходження відбору до «Азова»", – резюмує повідомлення спецслужба.

Нагадаємо, зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній організації.