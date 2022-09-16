У Дніпрі спрацювала ППО, над областю збили три ракети і БпЛА (оновлено)

Дані про пошкодження і потерпілих відсутні.

У Дніпрі під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Про це у фейсбуці близько 13 години повідомило повітряне командування "Схід".

"Дніпро! Працює ППО! Дотримуємось заходів безпеки!" – закликали військові.

Згодом голова ОВА Валенин Резніченко в телеграм повідомив, що над областю було збито три ракети. Повітряні сили зазначили, що також збили безпілотник.

"16 вересня, близько 14.00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", – заявили в командуванні Повітряних військ.

Нагадаємо, два дні поспіль ворог бив по водній інфраструктурі Дніпропетровської області в Кривому Розі. Внаслідок ударів по гідротехнічних спорудах на кілька метрів підвищився рівень води в річці Інгулець.

Росія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по Україні, зокрема й по електростанціях.