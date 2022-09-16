Ворог виводить найбільш деморалізованих військових у тили, – Гуменюк

Сили оборони вразили пункти управління ворога та відрізали їх від логістики

Сили окупантів розгублені через ураження пунктів управління, офіцерського складу та неможливості підвезення зброї та боєприпасів.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Процес вже запущений, коли окупанти здаються в полон. Можливо, він не такий масовий, як нам би хотілося. Але ми маємо розуміти, що з того боку продовжується певна мозкова та психологічна обробка з персоналом. Вони намагаються створювати ротації, щоб прибрати максимально деморалізованих глибше в тил, там проводити їх обробку, а після цього виводити на передову. Все це робиться досить метушливо. Бо часу мало", – заявила вона.

Гуменюк нагадала, що Сили оборони вразили пункти управління ворога та відрізали від логістики.

"Вони не можуть постачати на передову засоби захисту, зброю та підвозити боєприпаси через пошкоджену логістику. Вони не мають певної кількості командирів, оскільки уражені пункти управління. Уражено офіцерський склад. Ми намагаємося використати період їх такої певної розгубленості, щоб втілити свої плани", – підкреслила Гуменюк.

Раніше речниця ОК "Південь" повідомляла, що майже вся територія окупованої Херсонщини знаходиться під українським вогневим контролем. Останні дії ЗСУ неабияк деморалізують ворога.