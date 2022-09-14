Майже вся територія окупованої Херсонщини – під українським вогневим контролем, – ОК "Південь"

Збройні сили тримають під вогневим контролем майже всю окуповану територію Херсонщини.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ЗСУ просуваються та відтісняють окупантів, деморалізуючи супротивника.

"Їхній стан підірваний успіхами наших військ на Харківщині, вони обмінюються між собою новинами. І тим, що вони відчувають на собі, той вогневий контроль, який ми забезпечуємо над майже усією окупованою Херсонщиною", – сказала речниця ОК.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні та деяких районах області зникла електроенергія. Місцеві розповідають, що електроенергію вимикають через день на одну–дві години.