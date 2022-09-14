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Близько 5000 військових ЗСУ пройшли навчання у Великій Британії

Українських бійців готували інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та України.

Близько 5000 військових ЗСУ пройшли навчання у Великій Британії
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

З липня близько 5000 військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії. Українські військові навчалися за стандартами НАТО.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що програма з навчання українських військових отримала назву INTERFLEX. До неї приєдналися інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великої Британії та України.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Українські військові отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, зокрема й ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Найближчим часом навчання розширять і започаткують програму з підготовки молодших командирів військових частин і підрозділів ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

 

Нагадаємо, Велика Британія розширює програму підготовки українських військових: тривалість курсу буде збільшена з трьох до п’яти тижнів.

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