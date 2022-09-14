За добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, – МВС

За добу поліція Донеччини задокументувала 21 воєнний злочин РФ.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Найбільших руйнувань зазнав житловий сектор. Армія РФ поцілила в оселі, школу, аптеку, шахту, спорткомплекс і кондитерський цех", – йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 58 цивільних об’єктів, переважна більшість – житлові будинки.

Найсильніші удари ворог завдавав по Бахмуту. Пошкоджено щонайменше 30 будинків, є жертви серед цивільного населення.

Фото: МВС

Російські війська обстрілювали мирних мешканців ракетами "Іскандер-М", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган" та артилерією.

За допомогою поліції евакуйовано ще 193 людини, з початку обов’язкової евакуації – близько 16 400 осіб, серед них – 2723 дитини та 731 людина з інвалідністю.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донеччині вели вогонь у всіх районах, де проходить лінія фронту. Цивільних закликають евакуюватися.