Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Президент Мексики має план припинення війни РФ проти України: “перемир’я щонайменше на п’ять років”
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
Війна в Україні, найімовірніше, триватиме ще якийсь час, – Блінкен
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Великої Британії
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
Кличко і Залужний одружили нащадків двох давніх козацьких родів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський приїхав у деокупований Ізюм

Він взяв участь у піднятті державного прапора над міською радою. 

Зеленський приїхав у деокупований Ізюм
Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого українськими оборонцями Ізюма, що в Харківській області. Ще тиждень тому місто було захопленим окупантами.

Над ізюмською міськрадою урочисто підняли державний прапор, повідомила у фейсбуці 25-та повітрянодесантна Січеславська бригада. 

"В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашистських окупантів", – йдеться у повідомленні. 

Президент Зеленський у Телеграм зазначив, що раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. 

"Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги", – наголосив він. 

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

На початку урочистостей вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент подякував воїнам за звільнення української землі.

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Минулого місяця Зеленський відвідував поранених військових у Львівській області, до того – був на передових позиціях у районі Бахмута та в Запорізькій області.

Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області минулого тижня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто. 

За даними міськради, щонайменше тисяча мирних ізюмців вбиті російською армією. Місто перебувало в окупації з квітня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також