Зеленський приїхав у деокупований Ізюм

Він взяв участь у піднятті державного прапора над міською радою.

Президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого українськими оборонцями Ізюма, що в Харківській області. Ще тиждень тому місто було захопленим окупантами.

Над ізюмською міськрадою урочисто підняли державний прапор, повідомила у фейсбуці 25-та повітрянодесантна Січеславська бригада.

"В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашистських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський у Телеграм зазначив, що раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України.

"Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги", – наголосив він.

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

На початку урочистостей вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент подякував воїнам за звільнення української землі.

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Фото: facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Минулого місяця Зеленський відвідував поранених військових у Львівській області, до того – був на передових позиціях у районі Бахмута та в Запорізькій області.

Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області минулого тижня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто.

За даними міськради, щонайменше тисяча мирних ізюмців вбиті російською армією. Місто перебувало в окупації з квітня.